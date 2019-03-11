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Дальнее зарубежье 11.03.2019 15:29

Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

Негативное влияние выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) на финансовую отрасль страны будет сильнее, чем предполагалось ранее, сообщает исследовательская компания New Financial.

Согласно результатам исследования, 275 компаний выводят частично или полностью свой бизнес, персонал, активы или юридический адрес из Британии в страны Евросоюза в рамках подготовки к Brexit. Причем их число, скорее всего, существенно увеличится в ближайшем будущем.

Дублин является крупнейшим выгодоприобретателем от массового переезда представителей финсектора - 100 компаний. В Люксембург переместятся 60 компаний, в Париж - 41, во Франкфурт-на-Майне - 40 и в Амстердам - 32.

"Ландшафт после Brexit гораздо многополярнее, чем было раньше: свыше 40 фирм переводят своих сотрудников и бизнес более чем в один финансовый центр в ЕС", - отмечается в отчете.

Согласно консервативной оценке экспертов, банки и инвестбанки выведут активы на сумму около 800 млрд фунтов стерлингов ($1,04 трлн), что составляет почти 10% всей банковской системы страны. Управляющие активами компании уже перевели свыше 65 млрд фунтов, а страховщики - порядка 35 млрд фунтов.

Около 5 тыс. человек переедут или будут наняты на новых местах.

По словам главы New Financial Уильяма Райта, Лондон как финансовая площадка оказался сильно затронут Brexit. "Это уменьшит влияние Великобритании на европейский финансовый и банковский сектор, налоговые поступления снизятся, экспорт финансовых услуг в Евросоюз сократится", - отмечает он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФИНСЕКТОР, BREXIT, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]