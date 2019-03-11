Бесплатный 4G интернет от Bakcell по случаю Новруз байрамы

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приготовила весенний подарок для своих абонентов. В этом году на Новруз байрамы, абоненты Bakcell получат 1 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета для использования в сети 4G.

В рамках специальной кампании по случаю праздника Новруз, одного из самых любимых праздников азербайджанского народа, каждый абонент Bakcell кто скачает приложение «Мой Bakcell» и пройдет регистрацию, получит 1 гигабайт мобильного интернета БЕСПЛАТНО, в качестве подарка. Приложение можно скачать в магазинах Google Play и Appstore. Отметим, что бесплатный интернет могут получить только те абоненты, кто впервые регистрируется в приложении «Мой Bakcell».

Бесплатный интернет-трафик, может быть использован только в сверхскоростной сети 4G компании Bakcell, в течение 30 дней. Благодаря этой кампании, абоненты смогут лично убедиться в превосходстве качества и опробовать непревзойденную скорость сети 4G Bakcell. Кампания продлится до 15 апреля 2019 года.

Напомним что недавно, с целью предоставить абонентам самый удобный, прозрачный и инновационный опыт на рынке, компания создала «Мой Bakcell» - инновационное приложение виртуальной клиентской поддержки, позволяющее совершать практически любые операции с мобильным номером, без необходимости звонить в информационный центр или посещать центр клиентского обслуживания. «Мой Bakcell» предоставляет пользователям уникальные преимущества, такие как максимальный уровень прозрачности, полный доступ к истории использования номера, включающей в себя список набранных номеров, время и длительность звонков, а также онлайн-чат с представителями клиентской службы. В течение всего лишь года после запуска, приложение скачали более 240 тысяч абонентов Bakcell.

Чтобы принять участие в кампании, необходимо иметь устройство и SIM-карту, поддерживающую технологию 4G. Нужно отметить, что абоненты Bakcell, могут обменять свои старые SIM-карты на новые 4G SIM-карты, посетив один из Центров Клиентского Обслуживания или ближайших дилерский магазин Bakcell.

Компания Bakcell искренне поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз байрамы, и желает весеннего и праздничного настроения, крепкого здоровья и счастья!

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89