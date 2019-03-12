В Баку отмечают 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина

12 марта 2019 года в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) при организационной поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) состоялся литературно-музыкальный праздник «Легендарный сын Земли». Он был посвящён 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Учащиеся Образовательного комплекса «Модерн» представили литературно-музыкальную композицию «Куда нас могут завести мечты». В фойе комплекса была представлена выставка детских картин.

В мероприятии приняли участие директор Образовательного комплекса «Модерн» Мина Алиева, главный специалист РИКЦ Елена Шишкалова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, представители авиационно-космических отраслей Азербайджана.