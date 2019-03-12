Nar удостоился награды «Мобильный оператор года»

Nar, самый молодой оператор мобильной связи в стране, был удостоен награды «Мобильный оператор года» от Navigator Business Awards. Благодаря предлагаемым тарифам и выгодным ценам, быстрому увеличению количества базовых станций, доступности одной из крупнейших сетей 3G и 4G в стране, стратегии ориентированности на клиента и успешной оптимизации бизнес-стратегии компании в соответствии с мировым опытом, Nar был выбран «Мобильным оператором года». Кроме того, организаторы премии высоко оценили деятельность Nar с точки зрения динамичного развития, крупных инвестиций, предоставления современных решений в соответствии с требованиями клиентов и партнеров.
Следует отметить, что региональный бизнес-портал Navigator.az работает в Азербайджане и Грузии более 10 лет. Тысячи компаний из этих стран преуспели в развитии своего бизнеса при поддержке Navigator.az. Navigator.az, являющийся крупнейшим бизнес-порталом в регионе, учредил региональную премию Navigator Business Awards чтобы награждать лучших среди 26 000 партнерских компаний и организаций. Navigator Business Award считается самой престижной бизнес-премией в регионе Южного Кавказа и предназначена для выявления компаний, особо отличившихся своими заслугами перед населением, и успешным вкладом в развитие Азербайджана и Грузии.
Отметим, что в течение прошлого года Nar значительно оптимизировал свою сетевую инфраструктуру, увеличив число и зону покрытия станций 3G и 4G, сделав сеть LTE доступной более чем в 45 регионах. Количество абонентов, пользующихся услугами 4G через высокоскоростной интернет Nar, превысило 500 тысяч. Благодаря высокому качеству услуг, предоставляемых клиентам оператором мобильной связи, в течение последнего года наблюдалось значительное повышение уровня удовлетворенности клиентов, и Nar продемонстрировал самый высокий показатель индекса удовлетворенности клиентов. Кроме того, оператор мобильной связи осуществил целый ряд социально значимых проектов в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»