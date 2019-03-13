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Спорт 13.03.2019 09:37

Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты итальянского "Ювентуса" завоевали путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч испанский клуб "Атлетико".

В ответном матче 1/8 финала в Турине "Ювентус" добился победы со счетом 3:0. Все три мяча в составе хозяев провел Криштиану Роналду, сделав это на 27-й, 49-й и 86-й (с пенальти) минутах.

В первом матче, прошедшем в Испании, со счетом 2:0 победил "Атлетико".

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" - домашней арены "Атлетико".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, РОНАЛДУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]