Пресс-релиз

14 марта в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет просмотр вебинара Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «К 100-летию Коминтерна (по материалам фонда Президентской библиотеки)».

В марте 1919 года в Москве был образован III (Коммунистический) интернационал. На вебинаре будут затронуты вопросы предпосылок формирования этой организации и основные этапы её истории.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов