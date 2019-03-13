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13.03.2019 13:25

В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил Банк Республика

11 марта региональный бизнес-портал Navigator.az, работающий в Азербайджане и Грузии, назвал победителей конкурса Navigator Business Award. Следует отметить, что награда охватывает более 26 тысяч компаний, работающих в Азербайджане и Грузии.

В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил – Банк Республика!

Банк был удостоен этой награды за самые передовые и качественные банковские услуги, предлагаемые клиентам в течение года, на основании результатов исследования.

«Как один из ведущих банков страны, Банк Республика, благодаря применению современных технологий, старается беспрерывно предоставлять современные и качественные банковские услуги клиентам. Наш Банк уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил Асаф Намазов, Председатель Правления Банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]