11 марта региональный бизнес-портал Navigator.az, работающий в Азербайджане и Грузии, назвал победителей конкурса Navigator Business Award. Следует отметить, что награда охватывает более 26 тысяч компаний, работающих в Азербайджане и Грузии.
В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил – Банк Республика!
Банк был удостоен этой награды за самые передовые и качественные банковские услуги, предлагаемые клиентам в течение года, на основании результатов исследования.
«Как один из ведущих банков страны, Банк Республика, благодаря применению современных технологий, старается беспрерывно предоставлять современные и качественные банковские услуги клиентам. Наш Банк уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил Асаф Намазов, Председатель Правления Банка.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»