11 марта региональный бизнес-портал Navigator.az, работающий в Азербайджане и Грузии, назвал победителей конкурса Navigator Business Award. Следует отметить, что награда охватывает более 26 тысяч компаний, работающих в Азербайджане и Грузии.

В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил – Банк Республика!

Банк был удостоен этой награды за самые передовые и качественные банковские услуги, предлагаемые клиентам в течение года, на основании результатов исследования.

«Как один из ведущих банков страны, Банк Республика, благодаря применению современных технологий, старается беспрерывно предоставлять современные и качественные банковские услуги клиентам. Наш Банк уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил Асаф Намазов, Председатель Правления Банка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.