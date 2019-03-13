SOCAR Energy Switzerland к 2024г построит в Швейцарии 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией

Компания «SOCAR Energy Switzerland» (швейцарская «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) в 2019-2023гг построит 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией в Швейцарии, говорится в сообщении SOCAR.

«Компания SOCAR стала победителем тендера, объявленного Управлением федеральных дорог Швейцарии (УФД) на строительство вдоль дорог в местах отдыха 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией», - отмечается в информации.

По данным компании, SOCAR в Швейцарии имеет пункты ускоренной заправки электроэнергией на 7 из 11 станций обслуживания. «Это самая большая сеть на автомобильных дорогах Швейцарии. В предстоящие годы ожидается расширение этой сети за счет ввода в строй новых пунктов вдоль дорог на местах отдыха», - подчеркивается в сообщении.

Строительство новых пунктов впервые будет осуществлено SOCAR самостоятельно, без участия партнеров. Электроэнергия будет закупаться в регионах, в которых расположены места отдыха.

"Мы рады заключению соглашения с УФД. Развитие мест отдыха вдоль дорог позволит SOCAR расширить существующую сеть ускоренной заправки электроэнергией. Мы пока находимся на начальном этапе, но расширяющаяся со временем сеть укрепит наши позиции в сфере электромобильного транспорта. Мы изначально заявляли о своих намерениях по вложению инвестиций в эти технологии", - заявил генеральный директор Эдгар Бахманн "SOCAR Energy Switzerland" , слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, имея сеть из 170 автозаправочных станций под брендом SOCAR.

Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.

Согласно договору, приобретением Ecco Schweiz GmbH , в распоряжение SOCAR переходят: сеть розничной торговли нефтепродуктами из более 160 АЗС; подразделение компании, занимающееся топливным маркетингом для промышленных и оптовых клиентов; газо-заполняющий завод в Ванген-Ольтенде; пункты заправок авиационным топливом в аэропортах Женевы и Цюриха и акции соответствующих совместных предприятий; акции швейцарской компании по снабжению и распределению, контролирующей совместное предприятие по терминалам и трубопроводам.

Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.

Н.Аббасова