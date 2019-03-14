Российские сенаторы 16-21 марта в КНДР обсудят двустороннее сотрудничество вне санкций

Группа дружбы Совета Федерации с северокорейским парламентом в рамках визита в КНДР с 16 по 21 марта обсудит в Пхеньяне экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран в сферах, не затронутых международными санкциями, сообщил глава группы Олег Мельниченко.
"У нас запланированы встречи с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем, с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заведующим международным отделом ЦК партии Ли Су Ёном, с заместителем министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гыном", - сказал О.Мельниченко "Интерфаксу" в четверг.
По его словам, на встречах будет обсуждаться "самое широкое сотрудничество между РФ и КНДР, прежде всего его межрегиональный аспект".
"Это и культурное, и образовательное сотрудничество, и экономическое сотрудничество в сферах, которые не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН", - отметил сенатор.
Сенаторы из России посетят КНДР 16-21 марта в связи с 70-летием заключения соглашения о культурно-экономическом сотрудничестве между двумя странами.
По словам главы группы дружбы, намечена достаточно серьезная программа визита.
"Запланировано посещение ряда объектов экономики. Мы будем посещать завод электроприборов, пхеньянский университет иностранных языков, среднюю школу, строительство нового жилого квартала. Посетим инновационный завод Моннан по производству оборудования в сфере использования возобновляемых источников энергии", - сказал О.Мельниченко.
В художественном театре Пхеньяна пройдёт большой концерт коллектива из Ямало-Ненецкого автономного округа, добавил он.
"Посетим музей Победы и все памятники, связанные с историей КНДР и ее лидерами", - сказал сенатор.
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