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Дальнее зарубежье 14.03.2019 13:58

ЕС выделит более 1 млрд евро на нужды сирийских беженцев в 2019-2020 годах - Могерини

Страны ЕС выделят на нужды сирийских беженцев в 2019 и 2020 годах более одного миллиарда евро, заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Страны ЕС с начала конфликта в Сирии совокупно выделили 17 млрд евро для сирийских беженцев и принимающих их общин. ЕС продолжит выполнять обязательство перед сирийским народом. Поэтому сегодня я рада объявить о том, что ЕС подтверждает обещание выделить в 2019 году 560 млн евро, и такую же сумму в 2020 году", - сказала она на открытии конференции, организованной в Брюсселе в поддержку Сирии и региона.

По ее словам, у ЕС есть "планы сохранения такого объема финансирования в 2021 году".

"Эта поддержка направлена для сирийцев внутри Сирии и в соседних странах, в особенности это относится к Иордании и к Ливану", - отметила Ф.Могерини.

Наряду с этим верховный представитель ЕС объявила о планах направить второй транш в Турцию для обустройства инфраструктуры для сирийских беженцев.

"Вдобавок я хочу подтвердить, что ЕС выделит более 1,5 млрд евро Турции в качестве второго транша для обустройства инфраструктуры для беженцев", - сказала она.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]