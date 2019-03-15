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Дальнее зарубежье 15.03.2019 17:16

В Сирии и Ираке до сих пор находятся до 20 тыс. боевиков ИГ - спецпосланник США по Сирии

Несмотря на значительные успехи США и коалиции по борьбе с ИГ , еще порядка 15-20 тыс. боевиков группировки находятся на территории Сирии и Ирака, заявил в пятницу специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы очень обеспокоены. Еще порядка 15-20 тыс. вооруженных сторонников ИГ действуют или являются членами "спящих" ячеек в Сирии и Ираке", - заявил он в ходе онлайн-брифинга из Брюсселя.

"Хорошая новость в том... что ИГ больше не контролирует никакой территории, у них нет халифата или государственного образования, у них нет организованной армии и тяжелых видов вооружений, но они все еще способны функционировать как террористическая организация", - отметил он, добавив, что боевики ИГ особенно активны на территории Ирака.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СИРИЯ, ИГ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]