Власти Новой Зеландии пересмотрят закон об оружии после теракта - премьер

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти страны пересмотрят закон о владении оружием после нападения на мечети в Крайстчерче, сообщает в субботу газета The New Zealand Herald.
"Я могу вам точно сказать одну вещь: наши законы об огнестрельном оружии будут изменены", - сказала премьер-министр на пресс-конференции.
"Главный подозреваемый в нападении имел лицензию на оружие. Мне сообщили, что он получил ее в ноябре 2017 года", - добавила Дж.Ардерн.
15 марта было совершено нападение на мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города - Линвуде.
По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек: в ночь на субботу скончался получивший ранения подданный Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось о 49 погибших. Еще почти 50 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.
Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.
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