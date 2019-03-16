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Дальнее зарубежье 16.03.2019 12:36

Власти Новой Зеландии пересмотрят закон об оружии после теракта - премьер

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти страны пересмотрят закон о владении оружием после нападения на мечети в Крайстчерче, сообщает в субботу газета The New Zealand Herald.

"Я могу вам точно сказать одну вещь: наши законы об огнестрельном оружии будут изменены", - сказала премьер-министр на пресс-конференции.

"Главный подозреваемый в нападении имел лицензию на оружие. Мне сообщили, что он получил ее в ноябре 2017 года", - добавила Дж.Ардерн.

15 марта было совершено нападение на мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города - Линвуде.

По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек: в ночь на субботу скончался получивший ранения подданный Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о 49 погибших. Еще почти 50 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ОРУЖИЕ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]