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Госсекретарь США и новозеландский премьер высказались за свободный Тихоокеанский регион и в поддержку Украины - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом обсудил ключевые приоритеты в отношениях между двумя странами и ряд глобальных и региональных проблем, в том числе Тихоокеанский регион, сообщил американский госдепартамент.

"Стороны обсудили свои соответствующие поездки в КНР. Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке свободного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, эту цель США разделил премьер-министр Хипкинс", - говорится в сообщении.

Блинкен и Хипкинс посетили Китай в июне текущего года.

Госсекретарь, как пишет госдеп, подчеркнул важность региона для Соединенных Штатов и выразил уверенность в том, что США и Новая Зеландия "продолжат совместную работу по привлечению и поддержке своих партнеров".

Он также поблагодарил Хипкинса "за щедрость Новой Зеландии в ее постоянной поддержке Украины", подчеркнул важность участия Новой Зеландии в вильнюсском саммите НАТО в июле, "где она пообещала дополнительную поддержку Украине, включая $3 млн на восстановление", - говорится в сообщении.

Американский госсекретарь находится в Веллингтоне в рамках индо-тихоокеанского турне с 24 по 29 июля, о котором ранее сообщил госдеп США.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, НОВЗЕЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕР


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