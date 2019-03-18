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ТЭК 18.03.2019 15:06

Президент Азербайджана и глава Минэнерго ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку на встрече с министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи обсудил вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджан-ОАЭ в сфере энергетики, нефтегазовой, нефтехимии, возобновляемой энергии, а также различным экономическим проектам»,- говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Глава государства отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ.

И.Алиев также отметил рост турпотока из ОАЭ в Азербайджан и «расценивает это как показатель дружеских отношений».

Ф.Исазаде

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Тэги: ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]