Президент Азербайджана и глава Минэнерго ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку на встрече с министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи обсудил вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

«Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджан-ОАЭ в сфере энергетики, нефтегазовой, нефтехимии, возобновляемой энергии, а также различным экономическим проектам»,- говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Глава государства отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ.

И.Алиев также отметил рост турпотока из ОАЭ в Азербайджан и «расценивает это как показатель дружеских отношений».

Ф.Исазаде