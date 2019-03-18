Олимпиада по русскому языку прошла в городах Мингечевире и Евлахе

15 и 16 марта 2019 года в Технико-гуманитарном лицее имени Р. Мурадова города Мингечевира (директор Наиля Мамедова) и школе № 2 имени М.А. Сабира города Евлаха (директор Садагат Шукюрова) состоялись очередные два региональных тура ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
В них приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из 43 учебных заведений Агджабединского, Бардинского, Бейлаганского, Евлахского, Зардобского, Тер-Терского районов и города Мингечевира.
Как известно, организаторами Олимпиады выступают Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Официальными партнерами республиканской Олимпиады являются информационные агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik Азербайджан». При этом следует отметить, что многие азербайджанские и российские СМИ активно освещают ход республиканской Олимпиады.
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, заведующий отделом образования города Мингечевира Саид Мамедов, заведующий методическим кабинетом отдела образования Евлахского района Халаддин Нифтелиев и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
Учащиеся Технико-гуманитарного лицея и школы № 2 представили участникам и гостям Олимпиады литературно-музыкальные композиции по произведениям Насими и Александра Пушкина. 2019 год в Азербайджане объявлен Годом Насими, а 6 июня будет отмечаться 220-летие Александра Пушкина.
В организации региональных туров приняли участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина, представители отделов образования районов, принимавших участие в Олимпиаде.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в дар библиотекам лицея и школы учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.
Очередной тур Олимпиады состоится 29 марта в городе Хачмазе.
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