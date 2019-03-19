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Регион 19.03.2019 17:05

Замглавы службы миграции Киргизии в Якутии призвал соотечественников не допускать действия, ведущие к межэтническим конфликтам

Заместитель председателя Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии Самат Токтоболотов в ходе поездки в Якутию после задержания в российском регионе киргизского мигранта, подозреваемого в похищении и изнасиловании женщины, встретился с соотечественниками и призвал их не допускать действия, ведущие к межэтническим конфликтам, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГСМ Киргизии.

В ходе встречи с представителями духовенства Якутска, в которой также приняли участие около 50 выходцев из Центральной Азии, С.Токтоболотов призвал соотечественников "воздержаться любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты, соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать традиции и обычаи страны пребывания", сообщили в киргизском ведомстве.

В ходе поездки С.Токтоболотов также встретился с главой администрации правительства Якутии Федором Борисовым и обсудил с ним ситуацию вокруг задержания киргизского мигранта.

"В ходе встречи состоялся обмен информацией о текущей ситуации в Якутии, обсуждены вопросы межэтнического взаимодействия народностей, проживающих на территории Республики Саха (Якутии), по урегулированию конфликта и дальнейшему сотрудничеству", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, киргизская делегация во главе с С.Токтоболотовым также провела встречу министром по внешним связям и делам народов Якутии Гаврилом Кириллиным.

Ранее пресс-секретарь МИД Киргизии Уланбек Дыйканбаев сообщил агентству, что на встречу с властями Якутии вылетела группа киргизских представителей. В состав делегации вошли заместитель председателя Службы миграции Киргизии С.Токтоболотов, советник посольства Киргизии в России Дастан Ниязалиев, представитель госмиграции Киргизии в России Жаркынай Галиева и сотрудник представительства МВД республики в России.

Накануне в Якутске был задержан мигрант из Киргизии, подозреваемый в похищении и изнасиловании жительницы города, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Также следователи проверяют возможную причастность к совершению противоправных деяний в отношении женщины ещё двух мужчин.

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией после волнений в столице региона, которые вызвало резонансное преступление, совершенное гражданами Киргизии.

"Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. (...) Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии", - написал глава Якутии на своей странице в Facebook, комментируя широкое общественное возмущение, возникшее после изнасилования жительницы Якутска тремя мигрантами.

"Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин", - заявил А.Николаев.

В свою очередь, руководители национальных диаспор в Якутске резко осудили преступление и внесли ряд предложений по укреплению межнационального согласия, сообщает министерство по внешним связям и делам народов Якутии.

"Министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин встретился сегодня с руководителями национальных диаспор, чтобы вместе выработать стратегию по совершенствованию системы мониторинга, профилактики нарушений среди мигрантов", - говорится в сообщении.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ИНЦИДЕНТ


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