Кувейт снял запрет на ввоз продукции птицеводства из РФ - Россельхознадзор

Кувейт разрешил поставки продукции птицеводства со всей территории России, за исключением Ростовской области, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на решение высшего комитета по пищевой безопасности Кувейта.
Оно было принято на основании информации, предоставленной Россельхознадзором в ходе состоявшихся 4-5 марта консультаций.
Поставки из Ростовской области невозможны из-за регистрации в регионе гриппа птиц.
Согласно сообщению, экспорт может начаться незамедлительно с предприятий, аттестованных для поставок птицеводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В настоящее время право на поставки имеют 7 российских производителей мяса птицы и готовой продукции из него.
Как сообщалось, в октябре прошлого года Кувейт снял запрет на экспорт из России говядины, баранины, козлятины и субпродуктов, который был введен из-за регистрации ящура.
В настоящее время специалисты обеих стран завершают согласование ветеринарных сертификатов на мед, продукты пчеловодства и продукцию из водных биоресурсов для поставки из России в Кувейт.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»