Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

АПК 19.03.2019 14:35

Кувейт снял запрет на ввоз продукции птицеводства из РФ - Россельхознадзор

Кувейт разрешил поставки продукции птицеводства со всей территории России, за исключением Ростовской области, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на решение высшего комитета по пищевой безопасности Кувейта.

Оно было принято на основании информации, предоставленной Россельхознадзором в ходе состоявшихся 4-5 марта консультаций.

Поставки из Ростовской области невозможны из-за регистрации в регионе гриппа птиц.

Согласно сообщению, экспорт может начаться незамедлительно с предприятий, аттестованных для поставок птицеводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В настоящее время право на поставки имеют 7 российских производителей мяса птицы и готовой продукции из него.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Кувейт снял запрет на экспорт из России говядины, баранины, козлятины и субпродуктов, который был введен из-за регистрации ящура.

В настоящее время специалисты обеих стран завершают согласование ветеринарных сертификатов на мед, продукты пчеловодства и продукцию из водных биоресурсов для поставки из России в Кувейт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУВЕЙТ, ПТИЦА, МЯСО


Похожие новости


Лавров заявил о готовности Москвы оказать содействие Кувейту в урегулировании катарского кризиса Лавров и первый замглавы МИД Саудовской Аравии обсуждают в столице Кувейта двусторонние отношения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]