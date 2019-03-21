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Дальнее зарубежье 21.03.2019 10:38

Взрывы прогремели в Кабуле, шесть человек погибли, более 20 получили ранения - Минздрав

Не менее шести человек погибли, еще 23 человека были ранены в результате нескольких взрывов, прогремевших в одном из районов Кабула во время празднования Навруза, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в марте американское посольство в Кабуле распространило предупреждение о возможности терактов в афганской столице в дни празднования Навруза.

"Посольство США получает все больше сообщений о возможных нападениях, приуроченных к празднику (...), который будет отмечаться 21 марта. Боевики продолжают планировать нападения на различные цели в Кабуле, включая афганские, американские и другие иностранные правительственные учреждения и объекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]