Взрывы прогремели в Кабуле, шесть человек погибли, более 20 получили ранения - Минздрав

Не менее шести человек погибли, еще 23 человека были ранены в результате нескольких взрывов, прогремевших в одном из районов Кабула во время празднования Навруза, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Меяр в своем микроблоге в Twitter.
Ранее в марте американское посольство в Кабуле распространило предупреждение о возможности терактов в афганской столице в дни празднования Навруза.
"Посольство США получает все больше сообщений о возможных нападениях, приуроченных к празднику (...), который будет отмечаться 21 марта. Боевики продолжают планировать нападения на различные цели в Кабуле, включая афганские, американские и другие иностранные правительственные учреждения и объекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Афганистане.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»