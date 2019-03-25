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Транспорт и связь 25.03.2019 21:51

American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX

American Airlines Group Inс., крупнейшая авиакомпания в мире, вынуждена отменить примерно 90 рейсов в сутки до 24 апреля в связи с прекращением полетов самолетов Boeing-737 MAX.

"Мы заранее предупреждаем об отменах, чтобы наши клиенты смогли вовремя забронировать другие билеты", - говорится в сообщении авиакомпании.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту. В марте текущего года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение и унес жизни 157 человек.

Причины катастроф все еще не определены, но эксперты подозревают, что причиной катастроф могла стать особенность системы управления самолетом. В настоящее время Boeing совместно с Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) США работают над обновлением ПО, которое, как ожидается, может выйти в ближайшие недели.

Акции Boeing в начале торгов в понедельник дорожают на 0,5%, бумаги American Airlines дешевеют на 0,6%.


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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]