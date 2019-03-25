American Airlines отменяет около 90 рейсов в день до конца апреля из-за проблем с Boeing-737 MAX

American Airlines Group Inс., крупнейшая авиакомпания в мире, вынуждена отменить примерно 90 рейсов в сутки до 24 апреля в связи с прекращением полетов самолетов Boeing-737 MAX.
"Мы заранее предупреждаем об отменах, чтобы наши клиенты смогли вовремя забронировать другие билеты", - говорится в сообщении авиакомпании.
Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту. В марте текущего года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение и унес жизни 157 человек.
Причины катастроф все еще не определены, но эксперты подозревают, что причиной катастроф могла стать особенность системы управления самолетом. В настоящее время Boeing совместно с Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) США работают над обновлением ПО, которое, как ожидается, может выйти в ближайшие недели.
Акции Boeing в начале торгов в понедельник дорожают на 0,5%, бумаги American Airlines дешевеют на 0,6%.
Азербайджан приобрел у Беларуси новый портативный комплекс управления огнем «Лектор»
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана и премьер Армении встретятся 29 марта в Вене - источник
МЧС эвакуирует людей из горящего ТЦ в Баку – СМИ
Звезда баскетбола Шакил О Нил войдет в совет директоров Papa Johns и станет новым лицом компании
Первый парк Смурфиков в Азии откроется в Шанхае в конце 2019г
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Лидер ИГ Аль-Багдади все еще не пойман - СМИ
Вице-президент Венесуэлы заявила о восстановлении электроснабжения в большинстве районов страны
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»