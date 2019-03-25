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Дальнее зарубежье 25.03.2019 20:46

США признали суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Израиль - это союзник и друг, которому Соединенные Штаты доверяют и всегда будут поддерживать", - сказал он, выступая на пресс-конференции перед подписанием документа.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах.

После того, как документ был подписан, Д.Трамп передал Б.Нетаньяху ручку, которой он подписал декларацию с просьбой передать ее израильскому народу.

За несколько минут до этого Д.Трамп также заявил, что у Израиля есть право защищать свою территорию, комментируя ракетный обстрел по городу Кфар-Сава, произошедший утром в понедельник.

Он также отметил, что "любое возможное соглашение по ближневосточному урегулированию должно обеспечить Израилю право на самооборону".

В свою очередь Б.Нетаньяху поблагодарил Д.Трампа за его усилия, направленные на укрепление альянса двух стран.

"Благодарю вас, господин Трамп, за вашу работу и дружбу, и за все то, что вы сделали, чтобы укрепить союз между Израилем и Соединенными Штатами", - сказал Б.Нетаньяху.

На прошлой неделе Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]