Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2019 15:43

Разведка США считает, что российские атомные подводные беспилотники "Посейдон" поступят на вооружение не раньше 2027 года - СМИ

Атомные подводные беспилотники с ядерной боеголовкой поступят на вооружение в России не раньше 2027 года, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники, ознакомленные с докладом американский разведки.

По данным источников, в ноябре прошлого в России было проведено 11-е испытание подводного беспилотника "Посейдон", который способен действовать в полностью автономном режиме и имеет неограниченную дальность.

"В целом, речь идет о российской подводной лодке, которую трудно обнаружить и которая может запускать беспилотник с ядерной боеголовкой, в который трудно попасть, - сказал на условиях анонимности один из источников. - Русские намерены воспользоваться автономным подводным аппаратом с атомной двигательной установкой, несущим ядерную боеголовку, в качестве ответной меры, если во время войны они лишаться возможности запуска ядерного оружия".

При этом телеканал отмечает, что военно-морской флот США не располагает аналогичным стратегическим оружием.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон" успешно прошла морские полигонные испытания.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - сказал он.

При этом он также сообщил, что "прошел обучение личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов".

По данным открытой печати, считается, что носителями "Посейдонов" могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения "Белгород", строящейся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ "Белгород" проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИК


Похожие новости


ExxonMobil изучит потенциал углеводородов в Западной Грузии В разведке США склоняются к версии причастности саудовского принца к исчезновению журналиста Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики Путин: шпионить против собственных союзников неприлично

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]