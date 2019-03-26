Атомные подводные беспилотники с ядерной боеголовкой поступят на вооружение в России не раньше 2027 года, сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники, ознакомленные с докладом американский разведки.

По данным источников, в ноябре прошлого в России было проведено 11-е испытание подводного беспилотника "Посейдон", который способен действовать в полностью автономном режиме и имеет неограниченную дальность.

"В целом, речь идет о российской подводной лодке, которую трудно обнаружить и которая может запускать беспилотник с ядерной боеголовкой, в который трудно попасть, - сказал на условиях анонимности один из источников. - Русские намерены воспользоваться автономным подводным аппаратом с атомной двигательной установкой, несущим ядерную боеголовку, в качестве ответной меры, если во время войны они лишаться возможности запуска ядерного оружия".

При этом телеканал отмечает, что военно-морской флот США не располагает аналогичным стратегическим оружием.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон" успешно прошла морские полигонные испытания.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - сказал он.

При этом он также сообщил, что "прошел обучение личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов".

По данным открытой печати, считается, что носителями "Посейдонов" могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения "Белгород", строящейся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ "Белгород" проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.