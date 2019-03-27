Доллар США растет относительно корзины основных мировых валют

Курс американского доллара поднимается в среду относительно корзины основных мировых валют, несмотря на неожиданно слабые статданные, опубликованные днем ранее.
Кроме того, рынки продолжает интересовать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. В Лондоне в среду состоится заседание парламента, на котором депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанным с Brexit.
Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 124,1 пункта по сравнению с 131,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 132,5 пункта.
Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы сокращения были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок.
Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале всего на 1,6%.
Евро торгуется утром в районе $1,1260 против $1,3212 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,50 иены по сравнению со 124,64 иены во вторник. Курс доллара составляет 110,60 иены против 110,64 иены днем ранее.
Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3186 против $1,3212 в предыдущий рабочий день и 1,1710 евро по сравнению с 1,1727 евро.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду поднимается на 0,12%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,11%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»