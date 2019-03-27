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Финансы 27.03.2019 10:28

Доллар США растет относительно корзины основных мировых валют

Курс американского доллара поднимается в среду относительно корзины основных мировых валют, несмотря на неожиданно слабые статданные, опубликованные днем ранее.

Кроме того, рынки продолжает интересовать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. В Лондоне в среду состоится заседание парламента, на котором депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 124,1 пункта по сравнению с 131,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 132,5 пункта.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы сокращения были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок.

Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале всего на 1,6%.

Евро торгуется утром в районе $1,1260 против $1,3212 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,50 иены по сравнению со 124,64 иены во вторник. Курс доллара составляет 110,60 иены против 110,64 иены днем ранее.

Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3186 против $1,3212 в предыдущий рабочий день и 1,1710 евро по сравнению с 1,1727 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду поднимается на 0,12%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,11%.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]