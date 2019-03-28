Причиной пожара в ТЦ Diglas стало возгорание в донярной – глава МЧС

Пожар в Торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку 26 марта произошел из-за возгорания в соседней донярной, заявил глава МЧС Азербайджана Кемаледдин Гейдаров.

К.Гейдаров в четверг на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева отметил, что донярная находилась за пределами ТЦ.

По его словам, были приняты меры, чтобы не допустить распространение пожара на соседние объекты.

В целом, к тушению пожара были привлечены 35 пожарных бригад и 3 вертолета.

К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.

Генпрокурор Закир Гаралов на совещании заявил, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности). Он отметил, что назначены различные экспертизы, которые будут проведены в пятницу.

З.Гаралов добавил, что в настоящее время следственные органы проводят опрос предпринимателей.

Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы.

Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.

А.Азизов