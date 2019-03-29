"Газпром нефть" планирует в течение 5 лет ввести на своих НПЗ 6 новых установок

"Газпром нефть" планирует в течение ближайших 5 лет ввести на своих нефтеперерабатывающих заводах 6 новых установок, которые позволят всем заводам превысить индекс сложности Нельсона 10, говорится в материалах компании.
Так, на Московском НПЗ в 2019 году будет введена комбинированная установка переработки нефти (Евро+), а в 2023 году - комплекс глубокой переработки нефти (КПНГ). В итоге индекс Нельсона МНПЗ увеличится с текущих 7,3 до 10,5.
На Омском НПЗ в 2020 году планируется ввести сразу 3 установки - первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ), комплекс глубокой переработки нефти и установку замедленного коксования (УЗК), что повысит индекс Нельсона завода с 8,5 до 10,4.
На "Славнефть-ЯНОС", которым "Газпром нефть" владеет на паритетных началах с "Роснефтью" , новый комплекс глубокой переработки нефти будет введен в 2024 году, а индекс Нельсона повысится с 8,5 до 10,2.
Согласно стратегии "Газпром нефти" до 2030 года, глубина переработки НПЗ должна достигнуть 95%, а выход светлых нефтепродуктов - 80%.
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