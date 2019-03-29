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ТЭК 29.03.2019 12:00

"Газпром нефть" планирует в течение 5 лет ввести на своих НПЗ 6 новых установок

"Газпром нефть" планирует в течение ближайших 5 лет ввести на своих нефтеперерабатывающих заводах 6 новых установок, которые позволят всем заводам превысить индекс сложности Нельсона 10, говорится в материалах компании.

Так, на Московском НПЗ в 2019 году будет введена комбинированная установка переработки нефти (Евро+), а в 2023 году - комплекс глубокой переработки нефти (КПНГ). В итоге индекс Нельсона МНПЗ увеличится с текущих 7,3 до 10,5.

На Омском НПЗ в 2020 году планируется ввести сразу 3 установки - первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ), комплекс глубокой переработки нефти и установку замедленного коксования (УЗК), что повысит индекс Нельсона завода с 8,5 до 10,4.

На "Славнефть-ЯНОС", которым "Газпром нефть" владеет на паритетных началах с "Роснефтью" , новый комплекс глубокой переработки нефти будет введен в 2024 году, а индекс Нельсона повысится с 8,5 до 10,2.

Согласно стратегии "Газпром нефти" до 2030 года, глубина переработки НПЗ должна достигнуть 95%, а выход светлых нефтепродуктов - 80%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, НПЗ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]