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ТЭК 29.03.2019 14:26

Миллер заверил президента Киргизии, что Газпром выполнит все задачи в республике своевременно и в полной мере

Председатель правления ПАО "Газпром" (MOEX:GAZP) Алексей Миллер на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что корпорация выполнит в срок и в полной мере все договоренности, достигнутые с республикой, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

"Все договоренности и задачи, поставленные перед "Газпромом" в Киргизии будут своевременно и полностью реализованы", - приводит пресс-служба слова А.Миллера.

В ведомстве сообщили, что президент Киргизии и глава "Газпрома" обсудили вопросы развития киргизской нефтегазовой отрасли.

В ходе встречи С. Жээнбеков "выразил уверенность, что подписанные киргизско-российские соглашения в нефтегазовой сфере послужат развитию экономики и улучшению благосостояния населения страны", отметили в пресс-службе.

Накануне А.Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали "дорожную карту" по участию ПАО "Газпром" в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".

Как говорится в сообщении "Газпрома", "дорожная карта" предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий: планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.

"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". В настоящее время в республике работает 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗПРОМ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]