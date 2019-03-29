Миллер заверил президента Киргизии, что Газпром выполнит все задачи в республике своевременно и в полной мере

Председатель правления ПАО "Газпром" (MOEX:GAZP) Алексей Миллер на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что корпорация выполнит в срок и в полной мере все договоренности, достигнутые с республикой, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.
"Все договоренности и задачи, поставленные перед "Газпромом" в Киргизии будут своевременно и полностью реализованы", - приводит пресс-служба слова А.Миллера.
В ведомстве сообщили, что президент Киргизии и глава "Газпрома" обсудили вопросы развития киргизской нефтегазовой отрасли.
В ходе встречи С. Жээнбеков "выразил уверенность, что подписанные киргизско-российские соглашения в нефтегазовой сфере послужат развитию экономики и улучшению благосостояния населения страны", отметили в пресс-службе.
Накануне А.Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали "дорожную карту" по участию ПАО "Газпром" в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".
Как говорится в сообщении "Газпрома", "дорожная карта" предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий: планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.
"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". В настоящее время в республике работает 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" ОсОО "Газпром Кыргызстан".
ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.
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