Азербайджан и Россия договорились о полном обмене информацией по грузоперевозкам

Азербайджан и Россия подписали Протокол об ускорении таможенных проверок грузов и транспортных средств, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно сообщению, протокол был подписан в рамках очередной рабочей встречи полномочных представителей ГТК Азербайджана и Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России в Хачмазе.
Во встрече также принимали участие представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги".
"Протокол также подразумевает устранение очередей на таможенно-пропускных пунктах, и полный обмен информацией о грузах, перевозимых АЖД и РЖД. Стороны также договорились об обеспечении скоростного прохода транспортных средств, перевозящих агропродукцию, через ТПП "Самур" и "Йараг-Газмалар"", - говорится в сообщении.
А.Мамедов
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