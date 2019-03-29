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Транспорт и связь 29.03.2019 19:12

Азербайджан и Россия договорились о полном обмене информацией по грузоперевозкам

Азербайджан и Россия подписали Протокол об ускорении таможенных проверок грузов и транспортных средств, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно сообщению, протокол был подписан в рамках очередной рабочей встречи полномочных представителей ГТК Азербайджана и Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России в Хачмазе.

Во встрече также принимали участие представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги".

"Протокол также подразумевает устранение очередей на таможенно-пропускных пунктах, и полный обмен информацией о грузах, перевозимых АЖД и РЖД. Стороны также договорились об обеспечении скоростного прохода транспортных средств, перевозящих агропродукцию, через ТПП "Самур" и "Йараг-Газмалар"", - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]