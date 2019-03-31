Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа - военные

Танки армии Израиля нанесли удары по нескольким целям боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило израильское военное командование.

"В ответ на ракетные удары их сектора Газа танки сил обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в Tвиттере израильской армии.

Ранее сообщалось, что накануне из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет.