Палестинцы сообщают об израильских танках на территории сектора Газа

Танки Армии обороны Израиля в пятницу вечером проводят операции на территории сектора Газа, сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники. По этим данным, завязались бои между израильскими военными и обороняющими Газу бойцами палестинских военизированных формирований. Ранее в пятницу арабские СМИ сообщали об активизации ударов по северу сектора Газа.

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