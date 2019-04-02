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Бизнес и законодательство 02.04.2019 16:10

Wildberries рассматривает в 2019г выход на рынок Азербайджана

Интернет-ритейлер Wildberries планирует в 2019 году выйти на новые рынки - в страны Европы и СНГ, что станет одним из источников роста компании. Еще одним источником роста станет развитие новых категорий товаров, включая продукты питания.

"В этом году мы планируем выйти в Европу и, может быть, еще, если получится, в другие страны СНГ. Например, Азербайджан, может быть, может быть, Грузия, может быть, Узбекистан - посмотрим, как получится. Есть несколько стран, с которых мы думаем начать, но говорить пока не буду", - сказала владелец и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в эфире телеканала "Россия 24".

В настоящее время ритейлер достраивает собственный склад площадью около 150 тыс. кв. м, что позволит ему развивать доставку крупногабаритных товаров, в том числе в категории детских товаров, сообщила она.

"Сильный рост мы ожидаем от того, что мы начинаем развивать и продолжаем развивать новые категории. На этот год это для нас продолжают оставаться товары для красоты - бьюти-сегмент очень хорошо растет, книги - тоже думаем, что займем хорошую долю рынка, электроника, и сейчас начали заниматься продуктами, но не длительного хранения", - отметила Т.Бакальчук.

По ее словам, компания развивается за счет собственных средств "по большей части", а также берет кредиты, чтобы покрыть кассовый разрыв.

Выходить на IPO Wildberries не планирует - владелец компании считает, что публичный статус будет тормозить развитие компании.

"Инвесторы достаточно рано увидели в нас потенциал и приходили к нам и в 2009 году, и чуть позже. Мы всегда отказывались и продолжаем отказываться <...> На IPO выходят для того, чтобы получить дополнительные деньги на развитие компании, либо по каким-то личным еще причинам. Нам этого не нужно, и мы это рассматриваем как фактор, который будет тормозить развитие компании", - заявила Т.Бакальчук.

Wildberries - крупнейший в России мультикатегорийный интернет-магазин. В 2018 году оборот компании вырос на 72%, до 118,7 млрд рублей. Ассортимент Wildberries насчитывает более 2 млн товаров (это одежда и обувь, детские товары, аксессуары, бьюти-товары, электроника, книги, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания и другие категории). Средняя сумма заказа составляет 4,74 тыс. рублей.

Компания также работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: WILDBERRIES, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]