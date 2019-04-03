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Наука и образование 03.04.2019 13:21

Гейдар Асадов назначен ректором Морской академии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Гейдара Асадова ректором Азербайджанской государственной морской академии, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.

Г.Асадов до апреля 2018 года являлся министром сельского хозяйства. До этого он возглавлял Счетную палату, являлся замминистра финансов.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]