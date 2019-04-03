Гейдар Асадов назначен ректором Морской академии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Гейдара Асадова ректором Азербайджанской государственной морской академии, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.

Г.Асадов до апреля 2018 года являлся министром сельского хозяйства. До этого он возглавлял Счетную палату, являлся замминистра финансов.

Ф.Исазаде