В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»

В Баку 14 апреля пройдет XII чемпионат Азербайджана по игре "Что? Где? Когда?".
В турнире, который пройдет по спортивной версии популярной игры, примут участие более двух десятков команд, в том числе студенческих.
Организаторами соревнования являются сами команды.
Победитель турнира, помимо звания чемпиона страны, получит право представлять Азербайджан на чемпионате мира, который пройдет в сентябре текущего года в Баку.
Отметим, что развитию интеллектуальных игр в Азербайджане всегда уделялось особое внимание. Так, именно по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева в столице Азербайджана проводились первые три чемпионата мира по "Что? Где? Когда?" - в 2002-2004 годах.
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