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03.04.2019 16:33

В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»

В Баку 14 апреля пройдет XII чемпионат Азербайджана по игре "Что? Где? Когда?".

В турнире, который пройдет по спортивной версии популярной игры, примут участие более двух десятков команд, в том числе студенческих.

Организаторами соревнования являются сами команды.

Победитель турнира, помимо звания чемпиона страны, получит право представлять Азербайджан на чемпионате мира, который пройдет в сентябре текущего года в Баку.

Отметим, что развитию интеллектуальных игр в Азербайджане всегда уделялось особое внимание. Так, именно по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева в столице Азербайджана проводились первые три чемпионата мира по "Что? Где? Когда?" - в 2002-2004 годах.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧГК, ЧЕМПИОНАТ, АНОНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]