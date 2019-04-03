Конституционный совет Алжира одобрил отставку Бутефлики с поста президента

Члены конституционного совета Алжира в среду официально утвердили отставку президента страны Абдельазиза Бутефлики.
"В среду Конституционный совет утвердил окончательную отставку президента, сегодня это решение согласно конституции страны, должно быть утверждено в парламенте", - отмечает агентство APS.
Прошение об отставке президент, остававшийся у власти около 20 лет, подал во вторник.
После этого на центральных улицах столицы Алжира собрались толпы людей, которые праздновали решение президента уйти со своего поста. Автомобилисты гудели в клаксоны, люди пели песни и размахивали флагами. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь.
Согласно конституции Алжира, теперь временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.
Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.
А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт. Решение об уходе с поста главы государства он принял на фоне массовых акций протеста против его правительства.
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