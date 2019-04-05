МБА и KOBIA будут оказывать совместную поддержку малому и среднему бизнесу в Азербайджане

Международный Банк Азербайджана (МБА) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) в четверг подписали протокол о намерениях, сообщает МБА.

«Документ предусматривает реализацию различных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). KOBIA и МБА будут реализовывать совместные мероприятия и проекты, нацеленные на дальнейшее расширение связей между государственным и частным секторами, реализацию инновационных инициатив, поддержку и развитие стартапов, микро, малого и среднего бизнеса, просвещение предпринимателей»,- отмечается в сообщении.

«Поддержка деятельности малого и среднего бизнеса, наряду с нашими крупными корпоративными клиентами, и расширение их доступа к финансовым услугам является для нас приоритетом. Мы считаем, что протокол о намерениях, подписанный с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, внесет большой вклад в реализацию проектов, которые мы намерены реализовывать в этом направлении», сказал председатель правления МБА Аббас Ибрагимов, слова которого приводятся в сообщении.

«Совместные проекты и меры, которые будут реализованы в рамках сотрудничества с МБА, будут направлены на расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, а также обучение предпринимателей. В конечном итоге все это послужит усилению роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны», сказал председатель правления KOBIA Орхан Мамедов.

Протокол о намерениях также включает в себя такие инициативы по созданию центров развития МСП в различных регионах Азербайджана, возможность воспользоваться преимуществами инфраструктуры обучения и инноваций МБА и повышение финансовой грамотности предпринимателей.

Кроме того, сотрудничество предусматривает участие МСП в выставках и программах обмена, поддержку женского, молодежного и семейного предпринимательства, организацию соответствующих поощрительных кампаний для предпринимателей, конгрессов и информирование.

Также планируется реализация различных информационных и просветительских проектов регионального значения для стартапов и субъектов предпринимательства, а также поддержка инновационных проектов в сфере предпринимательства. Это будет способствовать применению информационных технологий, инновационных решений в деятельности субъектов МСП.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

Б.Рустамбеков