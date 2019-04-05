Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I квартале увеличились на 2,7%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 778,6 млн на 29 марта 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в первом квартале 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,7%.

При этом в марте валютные резервы ЦБА увеличились на 0,3% или на $16,7 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.

А. Мамедов