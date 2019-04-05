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ТЭК 05.04.2019 16:28

Добыча нефти в Венесуэле падает ниже 600 тыс. б/с в периоды блэкаутов - СМИ

Перебои с энергоснабжением в Венесуэле, регулярно отмечающиеся с 7 марта, привели к существенному сокращению добычи нефти в стране в прошлом месяце, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника агентства, производство нефти составляет менее 600 тыс. баррелей в сутки (б/с) в те дни, когда веерные отключения электроэнергии приходятся на регионы нефтедобычи.

В целом мартовский объем добычи нефти в Венесуэле составил порядка 890 тыс. б/с, свидетельствуют оценки Bloomberg, основанные на опросе экспертов и отраслевых данных.

Нефтяная отрасль Венесуэлы испытывает огромные проблемы в последние годы в условиях снижения добычи, отсутствия инвестиций и оттока специалистов. Дополнительным ударом для венесуэльской нефтяной отрасли стало недавнее введение американских санкций.

Производство нефти в Венесуэле, пять лет назад достигавшее порядка 2,4 млн б/с, в первые месяцы этого года составляло лишь 1,1 млн б/с.

В важнейшем нефтедобывающем регионе Венесуэлы - бассейне реки Ориноко, где добывается тяжелая и вязкая нефть, уже возникла проблема закупорки трубопроводов и нефтехранилищ в результате отключения системы теплоснабжения, отметил бывший член совета директоров венесуэльской госкомпании PDVSA Уиллс Рэнджел.

Очистка и замена соответствующих систем может занять месяцы, считает он.

"Ущерб, который блэкауты нанесли месторождениям бассейна реки Ориноко, значителен", - сказал У.Рэнджел.

Последствия сокращения добычи нефти в бассейне реки Ориноко проявятся в данных о производстве нефти за март, которые Венесуэла направит ОПЕК, отметил У.Рэнджел.

По его словам, в настоящее время добыча в регионе составляет около 300 тыс. б/с.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, КОЛЛАПС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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