Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана

Баку продолжит развивать гибкую многовекторную внешнюю политику и не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Для Азербайджана выстраивание нормальных взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом», - подчеркнул Э.Мамедъяров в интервью интернет-порталу «Москва-Баку».
По его словам, уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией существовал всегда.
«Россия – наш большой сосед. Если посмотреть через экономику – это огромный рынок. Если посмотреть через аспект понимания – у нас нет с этим проблем, так как русский язык зачастую выступает в качестве языка межнационального общения», - сказал министр.
Э.Мамедъяров отметил ошибочность предположения о том, что с подписанием нового соглашения о стратегическом партнерстве Баку с Брюсселем вектор внешнеполитического курса Азербайджана сместится в сторону Евросоюза.
«Нет, это неправильное представление. Здесь, мне кажется, не надо никого пугать, и ставить вопрос таким образом совсем неверно. Черно-белого кино в дипломатии не бывает», - подчеркнул глава МИД.
По его словам, ни в коем случае нельзя говорить, что если ты не с нами, то ты против нас.
«Мир поменялся. Сегодня мы слушали замечательную лекцию о начале Второй мировой войны в 1939 году (в ходе заседания СМИД СНГ в Москве 5 апреля обсуждался в том числе вопрос 80-летия начала Второй мировой войны и сохранения воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны – ред. «Москва-Баку»), в то время как раз формула «Если ты не с нами, то ты против нас» и звучала. Сейчас все по-другому», - сказал Э.Мамедъяров.
Глава МИД отметил, что вопрос в данном случае необходимо ставить следующим образом: «Да, это соглашение нам интересно, поскольку рынок ЕС мы открываем для себя».
«Вчера на заседании Совета сотрудничества мы обсудили раздел, посвященный энергетике. В 2020 году газ из Азербайджана попадет на итальянский рынок. Но помимо этого, как я и говорил, существует же и рынок балканский, и об этом мы достаточно говорили с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханном и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Также по соглашению с ЕС мы уже успели согласовать политическую часть, остался сектор торговли. Нам еще предстоят достаточно серьезные переговоры с Евросоюзом, но, в принципе, я уверен, что этот договор будет интересен и России», - резюмировал Э.Мамедъяров.
Р.Бабаев
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Грузию с начала года посетили более 290 тыс. граждан Азербайджана
Пожарные в Туапсе ликвидируют возгорание на нефтебазе
Президент Алиев выделил 6 млн манатов на создание в Баку двух новых центров ASAN Xidmet
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Минюст РФ призвал полицию быть нетерпимой к пыткам задержанных
Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"
Атамбаев в Бишкеке назвал предателями отколовшихся от СДПК политических оппонентов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»