Отношения с Москвой являются приоритетом для Баку – глава МИД Азербайджана

Баку продолжит развивать гибкую многовекторную внешнюю политику и не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Для Азербайджана выстраивание нормальных взаимовыгодных взаимоотношений с Россией является приоритетом», - подчеркнул Э.Мамедъяров в интервью интернет-порталу «Москва-Баку».

По его словам, уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией существовал всегда.

«Россия – наш большой сосед. Если посмотреть через экономику – это огромный рынок. Если посмотреть через аспект понимания – у нас нет с этим проблем, так как русский язык зачастую выступает в качестве языка межнационального общения», - сказал министр.

Э.Мамедъяров отметил ошибочность предположения о том, что с подписанием нового соглашения о стратегическом партнерстве Баку с Брюсселем вектор внешнеполитического курса Азербайджана сместится в сторону Евросоюза.

«Нет, это неправильное представление. Здесь, мне кажется, не надо никого пугать, и ставить вопрос таким образом совсем неверно. Черно-белого кино в дипломатии не бывает», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, ни в коем случае нельзя говорить, что если ты не с нами, то ты против нас.

«Мир поменялся. Сегодня мы слушали замечательную лекцию о начале Второй мировой войны в 1939 году (в ходе заседания СМИД СНГ в Москве 5 апреля обсуждался в том числе вопрос 80-летия начала Второй мировой войны и сохранения воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны – ред. «Москва-Баку»), в то время как раз формула «Если ты не с нами, то ты против нас» и звучала. Сейчас все по-другому», - сказал Э.Мамедъяров.

Глава МИД отметил, что вопрос в данном случае необходимо ставить следующим образом: «Да, это соглашение нам интересно, поскольку рынок ЕС мы открываем для себя».

«Вчера на заседании Совета сотрудничества мы обсудили раздел, посвященный энергетике. В 2020 году газ из Азербайджана попадет на итальянский рынок. Но помимо этого, как я и говорил, существует же и рынок балканский, и об этом мы достаточно говорили с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханном и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Также по соглашению с ЕС мы уже успели согласовать политическую часть, остался сектор торговли. Нам еще предстоят достаточно серьезные переговоры с Евросоюзом, но, в принципе, я уверен, что этот договор будет интересен и России», - резюмировал Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев