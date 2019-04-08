Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2019 20:03

Более 2,5 тыс. человек покинули пригороды Триполи из-за боев - ООН

Более 2,8 тыс. человек покинули пригороды ливийской столицы Триполи в результате наступления ливийской освободительной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара, сообщает в понедельник британская телерадикорпорация BBC со ссылкой на данные ООН.

Отмечается, что некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

На прошлой неделе ливийская национальная армия начала наступление на Триполи. По последним данным, число погибших в ходе военной операции в районе Триполи составило 32 человека, а еще около 50 получили ранения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ТРИПОЛИ, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


ООН призвала противоборствующие стороны в Ливии к двухчасовому перемирию Генсек ООН говорит, что покидает Ливию в глубокой тревоге ЕС делает все возможное, чтобы защищать и помогать мигрантам в Ливии - официальный представитель Спецпредставитель генсека ООН пытается сформировать правительство национального единства в Ливии В Марокко продолжатся межливийские переговоры В докладе ООН предлагается усилить оружейное эмбарго в отношении Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]