Азербайджан в ноябре направит очередную экспортную миссию в Китай

Азербайджан планирует 5-10 ноября направить экспортную миссию в Шанхай (Китай), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«С 5 по 10 ноября будет организована экспортная миссия в город Шанхай. В ее состав войдут представители компаний, занимающихся производством пищевой продукции, вина и спиртных напитков», - отметили в фонде.

Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 12 июля.

В фонде также сообщили, что компании желающие принять участие в миссии должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 30 июля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Кроме того, с 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет продовольственная выставка «2019 China International Import Expo», на которой Азербайджан будет представлен единым стендом. Azpromo отмечает, что максимальное число компаний, представленных на стенде, не превысит 30.

В связи с этим, Azpromo также объявил конкурс для компаний желающих выставить свою продукцию на едином стенде. Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в выставке будет осуществляться до 12 июля.

Отметим, что в мае Azpromo также планирует организовать экспортную миссию в Шанхай. Миссия состоится с 13 по 18 мая.

Б.Рустамбеков