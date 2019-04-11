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Дальнее зарубежье 11.04.2019 18:46

Саммит ЕС по Brexit подтвердил единство союза - Еврокомиссия

В Еврокомиссии удовлетворены результатами, к которым накануне пришел саммит ЕС, посвященный Brexit, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Единство союза было полностью сохранено. Не будет повторных переговоров по соглашению о Brexit", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Европейский совет также принял к сведению обязательство Великобритании действовать в течение периода продления срока Brexit "конструктивным и ответственным образом и в соответствии с принципом лояльного и открытого сотрудничества".

От Лондона, продолжил М.Схинас, ожидают также выполнения обязательств и обязанностей по Договору о Евросоюзе как пока остающегося члена ЕС.

Союз в составе 27 государств без Великобритании, как следует из заключений Евросовета, напомнил представитель ЕК, продолжит проводить заседания в таком составе, чтобы обсуждать ситуацию, которая возникнет после выхода Соединенного Королевства.

Пресс-секретарь заверил, что вся необходимая работа по мерам на случай чрезвычайных ситуаций в процессе Brexit проведена. Он отметил, что в период отсрочки выхода Великобритании нужно быть готовыми к любым неожиданностям. "Эти меры всегда будут под рукой в случае необходимости", - добавил М.Схинас.

Он предложил сделать на предстоящий период перерыв в теме Brexit на брифингах в Еврокомиссии, перейдя к "позитивной повестке".

На пресс-конференции в Брюсселе минувшей ночью после завершения внеочередного саммита ЕС председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетовал, что Brexit последнее время занимал в европейских СМИ несоразмерно обширное место в ущерб освещению других направлений деятельности ЕС, которые не прекращались тем временем.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]