Саммит ЕС по Brexit подтвердил единство союза - Еврокомиссия

В Еврокомиссии удовлетворены результатами, к которым накануне пришел саммит ЕС, посвященный Brexit, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Единство союза было полностью сохранено. Не будет повторных переговоров по соглашению о Brexit", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Европейский совет также принял к сведению обязательство Великобритании действовать в течение периода продления срока Brexit "конструктивным и ответственным образом и в соответствии с принципом лояльного и открытого сотрудничества".
От Лондона, продолжил М.Схинас, ожидают также выполнения обязательств и обязанностей по Договору о Евросоюзе как пока остающегося члена ЕС.
Союз в составе 27 государств без Великобритании, как следует из заключений Евросовета, напомнил представитель ЕК, продолжит проводить заседания в таком составе, чтобы обсуждать ситуацию, которая возникнет после выхода Соединенного Королевства.
Пресс-секретарь заверил, что вся необходимая работа по мерам на случай чрезвычайных ситуаций в процессе Brexit проведена. Он отметил, что в период отсрочки выхода Великобритании нужно быть готовыми к любым неожиданностям. "Эти меры всегда будут под рукой в случае необходимости", - добавил М.Схинас.
Он предложил сделать на предстоящий период перерыв в теме Brexit на брифингах в Еврокомиссии, перейдя к "позитивной повестке".
На пресс-конференции в Брюсселе минувшей ночью после завершения внеочередного саммита ЕС председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетовал, что Brexit последнее время занимал в европейских СМИ несоразмерно обширное место в ущерб освещению других направлений деятельности ЕС, которые не прекращались тем временем.
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