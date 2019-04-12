Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

12.04.2019 12:01

Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016

Компания Nobel Oil Services впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат ISO 37001:2016 системы управления противодействием коррупции (ABMS), являющейся важной частью Этики и Комплаенса, применив первый международный стандарт в данной области.

Сертификация ABMS обеспечивает предотвращение, обнаружение и реагирование на коррупцию и другие неправомерные действия путем внедрения соответствующей передовой международной практики. Сертификат присужден по итогам аудита, проведенного компанией LRQA – структурой британской Lloyd`s Register Group Limited, осуществляющей свою деятельность в 120 странах и обслуживающей 45000 клиентов по всему миру.

Применение стандарта играет важную роль в качестве регулирующей директивы и позволяет компании обеспечивать необходимые требования для внедрения и сравнительной оценки данной системы. Компания берет на себя ответственность и предоставляет акционеру, руководству, сотрудникам, клиентам, а также другим сторонам гарантии принятия необходимых мер для предотвращения неправомерных действий.

“Руководствуясь нашими основными ценностями, мы создали эффективную систему управления в области Этики и Комплаенса в Nobel Oil Services, где особое внимание уделяется честности и прозрачности деловых операций. Благодаря применению признанной на международном уровне передовой практики, мы успешно прошли аудит по ABMS и первыми в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получили данный сертификат”, - сказал Вугар Самедли, Главный Исполнительный Директор Nobel Oil Services.

Внедрение стандарта ISO 37001:2016 является результатом расширения деятельности по эффективному управлению и играет решающую роль в создании прочной структуры соответствия нормативным требованиям, обеспечивающей устойчивый рост организации.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящие в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов, успешно развивая свою деятельность в нефтегазовом секторе.

Nobel Oil Services придерживается самых высоких стандартов работы как в операционном, так и в финансовом отношении. Компания Nobel Oil обладает статусом “Прозрачного Налогового Партнера”, присужденным Министерством Налогов за прозрачную финансовую деятельность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]