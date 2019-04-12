В Азербайджане зарегистрирована шахматная школа с уставным капиталом свыше 1 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ряд компаний, действующих в различных сферах, сообщает сайт газеты Vergiler.

В частности,6 марта госрегистрацию прошло ООО "Сураханинская шахматная школа". Уставный капитал общества составляет 1 млн 67,973 тыс. манатов, официальным представителем является Ровшан Рустамов.

В течение марта госрегистрацию также прошли две лизинговые компании – "Avtolizinq" и "MJ Lizinq", официальными представителями которых являются Заур Гулиев и Джамал Айдынов соответственно. Уставный капитал обеих компаний равен 10 манатов.

Кроме того, в марте были зарегистрированы компания "Qabala Sherablari" с уставным капиталом в 5 тыс. манатов, ООО "Aziz Polymer" c капиталом в 176,9 тыс. манатов, «Salsabeel» с уставным капиталом в 170 тыс. манатов.

А. Мамедов