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Бизнес и законодательство 12.04.2019 12:37

В Азербайджане зарегистрирована шахматная школа с уставным капиталом свыше 1 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ряд компаний, действующих в различных сферах, сообщает сайт газеты Vergiler.

В частности,6 марта госрегистрацию прошло ООО "Сураханинская шахматная школа". Уставный капитал общества составляет 1 млн 67,973 тыс. манатов, официальным представителем является Ровшан Рустамов.

В течение марта госрегистрацию также прошли две лизинговые компании – "Avtolizinq" и "MJ Lizinq", официальными представителями которых являются Заур Гулиев и Джамал Айдынов соответственно. Уставный капитал обеих компаний равен 10 манатов.

Кроме того, в марте были зарегистрированы компания "Qabala Sherablari" с уставным капиталом в 5 тыс. манатов, ООО "Aziz Polymer" c капиталом в 176,9 тыс. манатов, «Salsabeel» с уставным капиталом в 170 тыс. манатов.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]