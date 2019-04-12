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12.04.2019 13:35

В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»

10 апреля 2019 года в Бакинском Славянском университете (БСУ) в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Педагогическое наследие и вопросы современности» состоялись педагогические чтения на тему «Воспитатель-новатор», посвящённые 160-летию со дня рождения русского педагога, писателя, теоретика и популяризатора педагогики Михаила Демкова.

В чтениях приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты БСУ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]