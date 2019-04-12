В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»

10 апреля 2019 года в Бакинском Славянском университете (БСУ) в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Педагогическое наследие и вопросы современности» состоялись педагогические чтения на тему «Воспитатель-новатор», посвящённые 160-летию со дня рождения русского педагога, писателя, теоретика и популяризатора педагогики Михаила Демкова.

В чтениях приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты БСУ.