Китай упрекнул США в собственническом отношении к странам Латинской Америки

В Пекине отвергли обвинения госсекретаря США Майка Помпео в материальной поддержке Китаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Лу Кан назвал заявления М.Помпео безосновательными и отметил, что американский госсекретарь "намеренно вбивает клин" между странами Латинской Америки и Китаем.

По словам Лу Кана, США относятся к странам Латинской Америки "как к собственному заднему двору", который они используют, чтобы "при любом удобном случае давить, запугивать и даже подрывать политическую власть в других странах".

Такое заявление МИД Китая сделал после того, как госсекретарь США обвинил Пекин в финансировании деятельности Н.Мадуро.

В конце прошлой недели М.Помпео заявил, что "спонсирование Китаем режима Мадуро" усугубляет и продлевает кризис в Венесуэле. По словам М.Помпео, Китай инвестировал в Венесуэлу более $60 млрд.

"Я думаю, что есть урок, который мы все должны усвоить: Китай и остальные ведут себя лицемерно, призывая не вмешиваться в дела Венесуэлы. Их собственное финансовое вмешательство способствовало развалу этой страны", - заявил М.Помпео в пятницу, находясь с визитом в Чили.