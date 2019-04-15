Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9225 RUR   0.0264 GBR   2.226 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.89 0.31 Brent 71.55 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2019 17:35

Китай упрекнул США в собственническом отношении к странам Латинской Америки

В Пекине отвергли обвинения госсекретаря США Майка Помпео в материальной поддержке Китаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Лу Кан назвал заявления М.Помпео безосновательными и отметил, что американский госсекретарь "намеренно вбивает клин" между странами Латинской Америки и Китаем.

По словам Лу Кана, США относятся к странам Латинской Америки "как к собственному заднему двору", который они используют, чтобы "при любом удобном случае давить, запугивать и даже подрывать политическую власть в других странах".

Такое заявление МИД Китая сделал после того, как госсекретарь США обвинил Пекин в финансировании деятельности Н.Мадуро.

В конце прошлой недели М.Помпео заявил, что "спонсирование Китаем режима Мадуро" усугубляет и продлевает кризис в Венесуэле. По словам М.Помпео, Китай инвестировал в Венесуэлу более $60 млрд.

"Я думаю, что есть урок, который мы все должны усвоить: Китай и остальные ведут себя лицемерно, призывая не вмешиваться в дела Венесуэлы. Их собственное финансовое вмешательство способствовало развалу этой страны", - заявил М.Помпео в пятницу, находясь с визитом в Чили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ЛАТАМЕРИКА


Похожие новости


Глава МИД Китая призвал отказаться от военных угроз в ситуации с Венесуэлой Глава МИД ФРГ высказался против санкций и пошлин в решении внешнеполитических вопросов - МИД Китая Баку и Пекин договорились продвигать транспортно-коммуникационные проекты в Евразии Глава МИД Азербайджана отправился в Китай для участия в годовом заседании Давоского экономического форума Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме по "Шелковому пути" - глава МИД КНР Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]