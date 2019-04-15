Китай упрекнул США в собственническом отношении к странам Латинской Америки

В Пекине отвергли обвинения госсекретаря США Майка Помпео в материальной поддержке Китаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.
Лу Кан назвал заявления М.Помпео безосновательными и отметил, что американский госсекретарь "намеренно вбивает клин" между странами Латинской Америки и Китаем.
По словам Лу Кана, США относятся к странам Латинской Америки "как к собственному заднему двору", который они используют, чтобы "при любом удобном случае давить, запугивать и даже подрывать политическую власть в других странах".
Такое заявление МИД Китая сделал после того, как госсекретарь США обвинил Пекин в финансировании деятельности Н.Мадуро.
В конце прошлой недели М.Помпео заявил, что "спонсирование Китаем режима Мадуро" усугубляет и продлевает кризис в Венесуэле. По словам М.Помпео, Китай инвестировал в Венесуэлу более $60 млрд.
"Я думаю, что есть урок, который мы все должны усвоить: Китай и остальные ведут себя лицемерно, призывая не вмешиваться в дела Венесуэлы. Их собственное финансовое вмешательство способствовало развалу этой страны", - заявил М.Помпео в пятницу, находясь с визитом в Чили.
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы говорили о снижении напряженности вокруг Карабаха
Азербайджан обсудил с ЕС меры по реализации проекта EU4Climate до 2022 года
Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер
Kapital Bank расширяет денежные переводы в Украину посредством системы "Хазри"
Gaz-System подписала соглашение с ЕС о субсидиях в 215 млн евро для газопровода Baltic Pipe
Добыча нефти в России в I квартале выросла на 3,4% - Росстат
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для совместного использования атомной энергии
ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-президента Бразильской футбольной ассоциации Марина за взятки
Израильские ученые первыми в мире напечатали на 3D принтере сердце с сосудами из тканей человека
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
До конца праздничной кампании ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам осталось 15 дней
AccessBank назван передовой организацией, поддерживающей развитие молодежи
В Азербайджане прошли очередные три региональных тура Олимпиады по русскому языку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР