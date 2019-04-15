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Транспорт и связь 15.04.2019 22:43

Huawei сможет участвовать в создании сетей 5G в Германии - регулятор

Германия не планирует отстранять китайскую Huawei от участия в создании 5G-сети, несмотря на давление со стороны США.

"Наша позиция такова, что ни один из поставщиков оборудования, в том числе Huawei, не должен и не может быть исключен", - заявил Йохен Хоман, президент Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur (BNetzA), отвечающего за регулирование телекоммуникационного сектора Германии, в интервью газете Financial Times.

Вашингтон настойчиво призывает правительства европейских стран отказаться от использования оборудования Huawei в создаваемых сетях 5G, считая, что Пекин использует компанию в целях шпионажа или кибершпионажа.

В прошлом месяце посол США в ФРГ направил правительству Германии письмо, в котором предупредил, что Вашингтон может задуматься о сокращении сотрудничества с Берлином в разведывательной сфере, если оборудование Huawei будет использовано при прокладке сетей 5G в Германии.

Huawei отвергает обвинения Вашингтона, однако некоторые из союзников США, в том числе Австралия и Новая Зеландия, уже ввели запрет на использование оборудования Huawei в телекоммуникационной инфраструктуре.

В Германии, однако, не видят оснований для опасений, озвучиваемых Вашингтоном.

"Bundesnetzagentur не получал никаких конкретных свидетельств против Huawei", - заявил Й.Хоман.

Регулятор в марте начал аукцион по продаже 5G-частот, в котором участвуют четыре оператора связи - Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и Drillisch. После окончания аукциона начнется процесс строительства инфраструктуры для 5G-сети, где Huawei, как ожидается, будет играть ключевую роль.

По словам Й.Хомана, отстранение Huawei от участия в этом процессе может создать проблемы для операторов связи. "Все операторы так или иначе используют технологии Huawei в своих системах. Плюс, Huawei владеет множеством патентов в этой сфере. Таким образом, выдворение компании с рынка приведет к отсрочке запуска цифровых сетей", - отметил он.

Ранее регулятор опубликовал ряд требований к оборудованию с точки зрения государственных стандартов безопасности.

"Если Huawei выполнит эти требования, компания сможет принять участие в создании 5G-сетей", - заявил Й.Хоман.

Тем временем основатель и главный исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью CNBC в понедельник, что его компания могла бы продавать чипы 5G американской Apple.

"Мы открыты для Apple в этом отношении", - сказал он.

Жэнь Чжэнфэй также заявил, что считает основателя Apple Стива Джобса "не просто великим, а супер-великим человеком".

"Джобс является великим не потому, что он создал Apple, а потому, что он создал целую эру - эру мобильного интернета, - сказал Жэнь Чжэнфэй. - Сказать, что он был великим - это преуменьшение, он супер-великий".

Подразделение Huawei в сфере потребительской электроники в 2018 году стало крупнейшим бизнесом компании, превзойдя основные операции по выпуску сетевого оборудования.

С 2016 года Huawei входит в тройку ведущих мировых производителей смартфонов, уступая лишь Samsung и Apple. По итогам 2018 года Huawei продала порядка 203 млн смартфонов, вплотную приблизившись к Apple (209 млн), что позволило ей увеличить долю рынка до 13% с 9,8% годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Gartner. Причём в четвёртом квартале минувшего года Huawei показала самые высокие темпы роста продаж смартфонов среди пяти крупнейших производителей - 38%, в то время как продажи Apple упали на 12%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, HUAWEI, СЕТИ, ДОСТУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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E-mail: [email protected]