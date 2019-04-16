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16.04.2019 17:03

Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B3» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Республика до «B3» со «стабильным» прогнозом, отмечается в сообщении банка.

Аналитики Moody`s отметили, что повышение рейтинга обуславливается улучшением доходности и качества активов банка.

Moody`s считает, что Банк Республика завершил процесс резервирования своего портфеля в 2018 году, и ожидает уменьшение расходов по созданию резервов в 2019-20 годах, что наряду с улучшением операционной прибыли, приведет к увеличению чистой прибыли банка в следующие 12-18 месяцев. Улучшение качества активов обусловлено как амортизацией старого портфеля, так и увеличением доли новых кредитов, предоставляемых в соответствии с более строгими стандартами андеррайтинга. Также, тенденция улучшения качества портфеля сохранится по мере увеличения кредитного портфеля в течении 2019-20 годов.

«Повышение рейтинга банка со стороны агентства Moody`s является заслуженной оценкой большой работы, проделанной коллективом банка. Мы очень рады, что наши действия, направленные на обеспечение финансовой стабильности и развития банка всецело оправдали себя и нашли свое подтверждение на международном уровне. Мы уверены, что новый рейтинг послужит дальнейшему усилению позиций Банка Республикакак одного из самых надежных и динамично развивающихся банков в Азербайджане», - отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]