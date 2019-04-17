В Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар

16 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылся юбилейный Х Благотворительный Пасхальный базар. Он традиционно организован представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.
Гостей и участников благотворительного базара приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.
На благотворительном базаре азербайджанские художники и мастера народных промыслов представляют свои работы – картины, вышивку, куклы, различные поделки.
Прошла благотворительная лотерея, победители которой получили памятные призы.
Посетители Пасхального базара познакомились с развернутой в РИКЦ фотовыставкой российского фотохудожника Романа Солопова «На Пути Господнем», предоставленной Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле»
Все вырученные средства в ходе Благотворительного Пасхального базара его организаторы передадут на нужды детей в Азербайджане, оставшихся без попечения родителей.
Пасхальный базар также будет открыт в РИКЦ 17 апреля с.г. с 11:00 до 17:00 часов.
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