SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в четверг осуществила деcятый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Общая сумма в $1,25 млн - $12,5 за каждую облигацию – была переведена на счет Национального депозитарного центра в Центральном Банке неделю назад, и эти средства уже с четверга будут на банковских счетах держателей облигаций», - отмечается в информации.

По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено девять выплат по процентам на общую сумму $10 млн. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $12,5 млн.

«Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 июля. В предстоящих кварталах выплаты процентов по облигациям SOCAR будут произведены еще 10 раз, за счет этого владельцы облигаций заработают дополнительно $12,5 млн.», - отмечается в информации.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке превысил $172 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в I-ом квартале 2019 года превысило 120, в целом - превысило 1,7 тыс.

« В результате большого спроса рыночная цена облигаций SOCAR выросла до $1046»,- подчеркивается в информации.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Оборот корпоративных облигаций SOCAR продлится до 2021 года. Общий доход за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Н.Аббасова