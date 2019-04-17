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17.04.2019 16:09

Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР

Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал главный экономист Азиатского Банка Развития (АБР) Наиль Велиев.


Гость детально рассказал студентам о проектах, реализуемых АБР в мире, в том числе Азербайджане. Представитель АБР отметил, что число участников этого международного финансового института, созданного в 1966-ом году, насчитывает 68 стран, включая Азербайджан: "Азербайджан с 1999-го года является членом Азиатского Банка Развития. За период сотрудничества Азербайджану было выделено более 4 миллиардов долларов, которые были направлены на такие сектора, как энергетика, инфраструктура, финансы и другие сферы экономики".

По словам главного экономиста, АБР поддержал разработку такого крупного проекта, как "Шахдениз". Кроме того, Наиль Велиев отметил, что строительство автомобильных дорог Баку-Алят-Астара и Газах - Грузинская граница было осуществлено за счет поддержки АБР: "Также отмечу, что за счет средств АБР в нескольких районах страны осуществляются проекты в сфере водоснабжения и канализации, некоторые из них уже завершены".


Гость также отметил, что АБР и Азербайджан тесно сотрудничают и в финансовой сфере: "Несмотря на сотрудничество Азиатского Банка Развития с местными банками, в этом году АБР впервые вошел в финансовый сектор Азербайджана в качестве акционера и стал одним из мажоритарных акционеров AccessBank-а. Мы уверены, что этот проект будет таким же успешным, как и другие, реализуемые АБР в Азербайджане".


Наиль Велиев добавил, что АБР тесно сотрудничает с азербайджанским правительством для развития рынка капитала.

В завершении презентации специалист поделился со студентами своим опытом и дал им советы.


Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а, специалисты IELTS и различных экономических сфер делятся со студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]