Azermarka выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» гонок «Формула-1»

ООО «Azermarka» выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» всемирно известных королевских гонок болидов серии «Формула-1», сообщает пресс-служба общества.

«Марка «FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX» посвящена бакинскому этапу гонок «Формула-1», который пройдет на улицах азербайджанской столицы 26-28 апреля», - говорится в сообщении.

Марка выпущена в виде блока и сувенирного листа из восьми марок во французской типографии Cartor Security Printing. Ее автором является художник Вугар Эюбов.

Блок и сувенирный лист выпущены тиражом 10 тыс. штук каждый.

Р.Бабаев