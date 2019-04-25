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Спорт 25.04.2019 12:00

Azermarka выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» гонок «Формула-1»

ООО «Azermarka» выпустила почтовую марку, посвященную «Гран-При Азербайджана» всемирно известных королевских гонок болидов серии «Формула-1», сообщает пресс-служба общества.

«Марка «FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX» посвящена бакинскому этапу гонок «Формула-1», который пройдет на улицах азербайджанской столицы 26-28 апреля», - говорится в сообщении.

Марка выпущена в виде блока и сувенирного листа из восьми марок во французской типографии Cartor Security Printing. Ее автором является художник Вугар Эюбов.

Блок и сувенирный лист выпущены тиражом 10 тыс. штук каждый.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА/1, МАРКА, ВЫПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]