Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил глав Исполнительных властей Саатлинского и Сабирабадского районов.

Соответствующие распоряжения Алиева опубликованы в пятницу на сайте главы государства.

Глава ИВ Сабирабадского района Назим Исмаилов снят с занимаемой должности и назначен в Саатлинский район.

Другим распоряжением, президент освободил Сирагеддина Джаббарова с должности главы ИВ Саатлинского района и назначил главой Сабирабадского района.

Ф.Исазаде